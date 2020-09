Belle étape pour le Tour Auto de voitures anciennes

Mercredi, le Tour Auto était sur le mythique circuit de Charade. Bien plus qu'une compétition, cet événement est aussi la vitrine des voitures de sport à l'ancienne. C'est le cas d'une Corvette de 1969 avec sa cylindrée remarquable et sa carrosserie légendaire. Répartis selon l'époque et le type de moteur, les véhicules s'affrontent à la fois sur route fermée et sur circuit. Et les sensations sont garanties pour les pilotes et les spectateurs.