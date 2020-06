Belle-Île-en-Mer retrouve ses visiteurs

Avec le retour des traversées, Belle-Île-en-Mer (Morbihan) est de nouveau accessible aux touristes. Cette plus grande île de Bretagne attire notamment les randonneurs. En pleine nature, ses 80 kilomètres de sentiers longent les plages bordant l'eau turquoise. Chaque été, 200 000 personnes viennent découvrir ses paysages. Les professionnels du tourisme en espèrent autant cette année.