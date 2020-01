Belle-Île-en-Mer, un des plus beaux endroits du monde selon le New York Times

Belle-Île-en-Mer figure désormais parmi les plus belles destinations du monde. L'île a séduit les Américains. Ses grands espaces vierges et ses hauts rochers sont un paradis pour les randonneurs. Ce classement est un sacré coup de pouce avant la saison estivale pour développer la clientèle internationale. Si certains voient la nouvelle comme une véritable opportunité, d'autres ont du mal à partager ce bout de paradis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.