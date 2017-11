Bellefontaine est recouverte de neige

Bellefontaine vit sous 20 cm de neige depuis une semaine. Cette arrivée précoce de la neige a été très attendue dans le village. Elle fait le bonheur des habitants et des écoliers. En effet, entre les bonshommes de neige et les divers jeux, les occasions de s'amuser ne manquent pas pour ces derniers. Les amateurs de ski, eux, profitent des premières sensations de glisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.