Les belles journées de l'hiver corse

L'hiver corse réserve souvent des surprises. Il fait 14°C à Bastia et les habitants trouvent leur bonheur à travers les diverses activités que prodigue la plage. Ce beau temps durera 24 heures avant de légères dégradations. De quoi profiter pour ressortir les shorts et t-shirts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.