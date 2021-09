Belmondo, l'as des cascades

Jean-Paul Belmondo était monté sur le ring bien avant de monter sur scène. La boxe est son premier sport, également sa première école. Et déjà entre les coups, il joue la comédie. Même après avoir retiré ses gants, la star du septième art est resté jusqu'au bout passionné par le noble art. Lucie Jan a 27 ans. Elle est diplômée d'une école de théâtre. Et elle vient d'intégrer une formation de cascadeuse avec son idole pour modèle. "On s'inspire tous de tout le monde", confie la comédienne. En 1987, le tennisman Boris Becker, en bout de course, était comme aimanté, pour sa part, vers la loge de Jean-Paul Belmondo. L'acteur était de toutes les tribunes : à Roland-Garros avec ses amis, à la Formule 1 pour encourager son fils pilote et au football pour se remémorer sa jeunesse. Jean-Paul Belmondo était lui-même sportif au point de réaliser ses cascades. Dans l'atelier de son ami Rémy Julienne, Bébel fait partie de la famille. Dans le hangar, ce sont Michel, le fils, et David, le petit-fils, qui continuent d'imaginer et de bricoler pour rendre réalisables des cascades improbables.