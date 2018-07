Benalla avait-il travaillé pour l'Élysée malgré sa suspension ?

L'affaire Benalla continue d'agiter la classe politique. Un membre important de la préfecture de police de Paris a déclaré qu'Alexandre Benalla avait participé à des réunions de sécurité alors qu'il était censé être suspendu de ses fonctions. Ce qui laisse penser que l'Élysée avait menti sur la réalité de cette sanction. L'entourage du chef de l'État a aussitôt opposé un démenti formel. Le policier est revenu sur ses affirmations en disant avoir mal compris les questions et s'être trompé dans les dates. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.