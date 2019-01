Les Bénédictines de Chantelle fabriquent des produits cosmétiques

A part les séances de prières, les Bénédictines de Chantelle font d'autres activités dans leur Abbaye. Depuis plus de 60 ans, elles consacrent leur vie à Dieu et au cosmétique. Les sœurs fabriquent elles-mêmes des gammes de produits naturels qui n'ont rien à envier aux grandes marques. Cette petite société leur permet de subvenir à leurs besoins et d'entretenir l'Abbaye. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.