Bénéfice record de Total, vers de nouvelles ristournes ?

Quand vous faites le plein en ce moment, c’est rarement une bonne surprise. Mais ce mercredi matin, après l’annonce des bénéfices record de Total, la pilule a un peu plus de mal à passer. "Sur des bénéfices pareils, il pourrait y avoir un réinvestissement pour baisser le prix à la pompe", se plaint une cliente. Et justement, maigre consolation, si le litre du diesel dépasse à nouveau les deux euros, le PDG de Total annonce un possible nouveau rabais à la pompe. Ce sera sur le gazole uniquement et sans avancer de montant pour l’instant. Ce mercredi matin, le gouvernement accentue la pression et se dit favorable à une nouvelle ristourne. Les bénéfices de TotalEnergies sont un sujet tabou pour les salariés de l’entreprise. À la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) , ils sont 80% à faire grève pour dénoncer la réforme des retraites. Mais lorsqu’on les interroge sur les profits de leur entreprise, silence radio. Pour cause, les salaires ont été augmentés de plus de 7 % cette année. Il n’empêche, les profits de l’entreprise provoquent une vague d’indignation. TF1 | Reportage L. Zadjela, P Dumortier, F.