Les bénévoles des Restos du Cœur rendent hommage à Véronique Colucci

L'ex-épouse de Coluche, Véronique Colucci, est décédée. Elle était administratrice mais également bénévole de la grande machine qu'est "Les Restos du Cœur" et ce, depuis 30 ans. Les bénévoles caennais, l'ayant côtoyé ou non, témoignent de sa belle personnalité et de sa grande générosité. Ces derniers comptent assurer la continuité de son œuvre avec les moyens qu'elle leur a laissés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.