Bénodet, un havre de douceur pendant les vacances

Pendant que certaines régions du pays sont enneigées, ce n'est pas le cas à Bénodet, dans le Finistère. Les touristes y profitent du soleil sur la plage et les activités en famille ne manquent pas. Au fil des heures, la température monte et les vacanciers se sont dévêtus. Si certains n'ont trempé que les pieds, d'autres se sont jetés à l'eau. Et en terrasse, à l'heure du déjeuner, déguster quelques plats incontournables du littoral breton est de mise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.