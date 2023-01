Benoît XVI : des funérailles historiques

La place Saint-Pierre et ses dizaines de milliers de fidèles plongés dans le brouillard. Une cérémonie sobre selon le souhait du défunt pape Benoît XVI. Un cercueil en cyprès sur lequel est posé un évangile. Pour cet au revoir, la foule vient du monde entier. "C’est très important pour moi, le fait que chacun puisse participer, même à sa place et dans un petit coin. C’est la communion de l’église autour de son ancien pape" ; "C’est un pape qui était quelque part une étoile intellectuelle, et ensuite, il a juste été là, une présence spirituelle, donc vraiment une belle figure de pape", affirment certains. Affaibli à cause d’un problème aux genoux, François est arrivé en fauteuil roulant. Un pape régnant préside les funérailles d’un autre pape, une situation inédite. Puis place à l’ultime bénédiction du cercueil. Le corps de Benoît XVI est emmené là où reposent les papes qui l’ont précédé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. TF1 | Reportage J.. Garro, L. Malnoy, L. Giuily