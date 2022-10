Benzema Ballon d'or : on a vibré à Bron

L'ancien club de Karim Benzema s'est spécialement réuni pour l'occasion. Le Ballon d'or est pour lui, mais c'est comme s'il était pour les gamins du club de son enfance. Il est la légende de tout un quartier. Celui de Terraillon où Karim Benzema a touché ses premiers ballons à l'âge de neuf ans. "C'est impalpable. Honnêtement, c'est même indéffinisable. Ce qui arrive, c'est exceptionnel. C'est le premier Lyonnais", a réagi Frédéric Rigolet, secrétaire du Sporting Club Bron Terraillon. C'est une ville toute entière, Bron, qui se réveille ce mardi matin avec l'impression d'être le centre du monde. Au club, on croit à l'effet Ballon d'or. On rêve déjà d'un deuxième terrain pour accueillir les Benzema de demain : "Peut-être que quand on sera grand, on sera des futures stars nous aussi" ; "Ça nous fait croire en nos rêves". Le meilleur joueur du monde revient parfois en toute discrétion sur sa première pelouse. Plus que jamais, tous attendent son retour. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize