Berck-sur-Mer : un monde de cerfs-volants

Le vent souffle assez fort ce samedi, pour que la magie opère. Les poissons, les raies, ou les pieuvres sont sortis de l'eau pour regagner le ciel. Malgré le froid, des centaines de personnes déjà dès les premières heures, la tête dans les nuages. Il y a de quoi en prendre plein la vue. Une vingtaine de cerfs-volistes de toutes les nationalités créent un ballet aérien. La synchronisation est bluffante. Une spectatrice nous confie : "Je me demande comment ils font pour ne pas s'emmêler les ficelles". Bruno et Jean-Pierre s'entraînent ensemble depuis dix ans. Les champions d'Europe n'ont même plus besoin de se parler. Jean-Paul partage cette même passion. Il a emporté à Berck une dizaine de cerfs-volants. Le vaisseau d'Ulysse 31 décolle avec beaucoup de difficulté. Juste à côté, un peu rêveur, Guillaume tente d'imiter les professionnels. Le débutant pourra admirer ce samedi après-midi de nouveaux cerfs-volants venus d'Asie. Le continent est mis à l'honneur cette année. TF1 | Reportage V. Lahmaut, M. Ragazzi