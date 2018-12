Berd’huis : les habitants soutiennent les gilets jaunes

Emmanuel Macron était bien accueilli par les habitants du village de Berd’huis, dans le département de l’Orne, le 12 avril 2018. Sa visite avait créé des attentes. Mais, avec la baisse du pouvoir d'achat et la mobilisation des gilets jaunes, l'espoir d'un changement s'est évanoui et la colère s'est installée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.