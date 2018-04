Berd'huis se prépare pour le grand rendez-vous avec le président de la République dans l'édition de 13 heures

Ce sera la troisième intervention télévisée d'Emmanuel Macron en un an. Le 12 avril, il va donner une interview d'une heure dans l'édition de 13 heures de TF1, une grande première. Le président de la République sera accueilli dans une classe de la petite école de Berd'huis, un village de 1 100 habitants se trouvant au Coeur-du-Perche, en Normandie. Sur place, les préparatifs sont en cours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.