"Bernadette de Lourdes", un spectacle à ne pas manquer !

Le spectacle s'intitule "Bernadette de Lourdes". C'est l'histoire d'une jeune fille très pauvre de quatorze ans qui ne sait ni lire ni écrire. Demeurant à Lourdes, c'est là qu'elle aide sa famille à survivre. Un jour, dans la grotte de Massabielle, une dame toute en blanc apparaît à Bernadette. En tout, il y aura 18 apparitions de cette dame qui n'est autre que la Vierge Marie. La petite bergère en parle, mais on la traite de menteuse et de folle. Le spectacle sera présenté à Lourdes les premières années, puis dans différents pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.