Bernay : quand les commerçants recyclent les panneaux électoraux

À Bernay, en Normandie, les panneaux vont servir à quelque chose d'autre que les élections. Les commerçants de Bernay ont décidé de les utiliser à des fins commerciales. Ils y ont mis des affiches avec des slogans humoristiques pour promouvoir leurs activités. Le but est de faire un clin d'oeil à la politique pour soutenir les 200 commerces du centre-ville. Une opération soutenue par la mairie de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.