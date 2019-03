Bernay : la fermeture d'une maternité inquiète les habitants

Par manque de moyens financiers et humains, la maternité de Bernay a fermé ses portes ce 11 mars 2019. Une situation qui inquiète les habitants de la ville ainsi que les futures mamans. En cas de complication seulement, ces dernières seront prises en charge par les urgences. Désormais, la maternité la plus proche est à 40 minutes de route. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.