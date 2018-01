Bessans a été coupé du reste du monde pendant 3 jours

Les trois jours de neige à Bessans ont coupé cette vallée du reste du monde. Un cumul de neige de 1,80m d'épaisseur a bloqué les routes et rendu toute circulation impossible. L'alerte est cependant déjà passée du rouge au orange, une délivrance tant attendue pour les habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 09 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 09 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.