Beugnies : "Bistro-brocante", entre passion et convivialité

Dans le Nord-Pas-de-Calais, des cafés et bistros vous accueillent chaleureusement. A Beugnies, chaque week-end, des habitués se retrouvent au "Bistro-brocante" tenu par Daniel Jopek. Dans l'autre pièce se trouve une brocante qui a démarré avec la collection de verreries du patron du bistro. Il chine dans les braderies pour trouver des pièces qui ont une vie, une histoire.