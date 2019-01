Bézenet : les habitants s'associent bénévolement pour reprendre l'épicerie du village

Dans un village de l'Allier, à Bézenet, l'épicerie locale ne trouve pas de repreneur. Les habitants se sont alors relayés bénévolement pour tenir ce commerce indispensable. Un collectif d'une quinzaine de bénévoles a enfilé le tablier et s'est pris en main. Grâce à eux, les clients ont pu conserver toutes leurs habitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.