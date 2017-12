Biarritz : Les Simon sont les derniers atisans fabricant de perles

A Biarritz, la famille Simon détient la dernière entreprise fabricante de perles artisanales. La base de ces créations est la nacre liquide, obtenue à l'aide d'écailles de poissons et de solvants. Depuis 51 ans, Jeannine Simon colore les perles, un travail de patience et de précision. C'est sa fille, Nathalie qui s'occupe désormais de l'entreprise. Des perles en verre ou en résine pour base passent dans plusieurs couches de nacres avec des machines artisanales mises au point par le père de Nathalie. Dans son atelier, Nathalie Simon les transforme en bijoux. Les perles Simon sont réputées, certaines ont garni des collections de hautes coutures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.