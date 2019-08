Biarritz, un délice pour les vacanciers

Dans la matinée du 19 août 2019, il fait un peu froid à Biarritz. Mais cela n'empêche pas les vacanciers de se rendre à la plage, dès le petit matin. Certains s'offrent une partie de pêche tandis que d'autres apprennent à nager. Même si le thermomètre indique près de 10°C, les vacanciers en profitent pleinement. D'autant plus que Biarritz sera bouclée à partir du 22 août 2019 à minuit, pour accueillir le G7. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.