Biathlon : encore une médaille d'or pour la France

C'est un moment de sa vie où le temps passe au ralenti et où les émotions se multiplient, où réaliser ce qui vient de se passer donne le tournis à Justine Braisaz-Bouchet, championne olympique de biathlon. Durant les premières heures de course, l'athlète demeure dans les profondeurs du classement. Ce qui l'a fait émerger, c'est sa vitesse à ski. Ce qui l'a fait gagner, c'est son tir d'ordinaire irrégulier. Mais ce jour, les doutes ce sont envolés. A plusieurs kilomètres de la ligne, son avance est telle que plus rien ne peut lui arriver. Un drapeau, des bravos et une réaction pleine de bon sens l'accueillent à l'arrivée. Au Saisies (Savoie), dans la station de la famille Braisaz, on se réchauffe avec des cloches à vache. Le père de la championne, moniteur habillé en rouge, a eu du mal à arriver à l'heure à l'école de ski. Il était tout bouleversé devant sa télé. En revanche, chez les Fillon-Maillet à Chamonix (Haute-Savoie), l'ambiance est hélas redescendue assez vite. En lice pour une sixième médaille d'affilée, Quentin Fillon-Maillet a craqué. TF1 | Reportage S. Millanvoye, Y. Hovine