Biathlon : l’effet jeux olympiques chez les jeunes

Ne leur dites pas que les Jeux Olympiques sont terminés car ils s'imaginent encore à Pékin, et en bonne voie de monter sur le podium que ce soit pour la médaille d'or ou la médaille en chocolat. En tout cas, l'inspiration est là avec l'es succès de l’Équipe de France du biathlon, sept médailles dont trois en or aux Jeux Olympique. "J'en avais vu aux JO. Du coup, on voulait voir un petit peu ce que c'était. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une initiation" ; "c'est une belle découverte. C'est bien de le vivre pour de vrai", confie quelques apprentis. Avant le Covid, ils étaient deux moniteurs de biathlon. Désormais, ils sont sept à se relayer. "En termes de découverte, on a vraiment beaucoup de monde. On a dix fois plus de cours de biathlon que de cours de ski de fond", explique Aristide Bègue. Passer le relais, skier presque sans flancher et faire attention aux tours de pénalité. Si c'est votre première fois avec une carabine à plomb à air comprimé, suivez les instructions et rendez-vous donc aux prochains JO. TF1 | Reportage F. De Juvigny, E. Alonso