La Bibliothèque d'Epinal, mélange de moderne et d'ancien

Epinal, dans les Vosges, s'est dotée d'une bibliothèque moderne depuis dix ans. Elle abrite les fameuses images d'Epinal et des affiches de la Guerre de 14-18. Dans la salle aux boiseries se trouvent 50 000 volumes d'anciens livres reliés, venant d'une abbaye bénédictine où se trouvait l'ancienne bibliothèque. Des ouvrages datant du XVIIème et XVIIIème siècles qui ont été confisqués durant la Révolution. Un trésor y est précieusement gardé : un manuscrit du XIXème siècle contenant les évangiles selon Saint-Marc. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.