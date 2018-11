La bibliothèque de Bordeaux : un sanctuaire de connaissances et de trésors

La bibliothèque de Bordeaux se trouve en plein coeur de la ville, dans une ancienne faculté de médecine de style baroque. Une centaine d'étudiants y viennent pour la richesse de ses livres et pour son ambiance. Un bâtiment garde précieusement plus de 10 000 ouvrages. Seuls des privilégiés peuvent les consulter. Parfois, la bibliothèque dévoile des trésors inestimables et inattendus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.