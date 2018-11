La bibliothèque de Rochefort, un temple de la lecture suspendu dans le temps

Avec ses boiseries, ses vieux cuirs et ses odeurs de cire patinés, l'école de médecine de Rochefort a été transformée en bibliothèque-musée. L'âme des grands navigateurs comme Bougainville, Lapérouse ou Dumont d'Urville est encore présente parmi les 25 000 volumes que comptent les lieux. Deux tiers d'entre eux parlent de sciences médicales et de découvertes en tout genre. Par ailleurs, dans ses collections uniques se trouvent de très nombreuses expéditions maritimes. Les livres exceptionnels qui occupent ce temple du savoir attirent des marins, des curieux et des savants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.