Bibliothèque de Toulouse: un palais du savoir et de la connaissance

Construite en 1932, la bibliothèque municipale de Toulouse présente une architecture Art déco surplombée de formes géométriques et de sculptures. Rehaussé par une coupole, l'intérieur est couvert par une décoration occitane évoquant les arts, la lecture, la littérature et la science. Des milliers d'ouvrages y sont proposés et les plus anciens livres sont précieusement gardés dans la réserve. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.