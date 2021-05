Bicentenaire de la mort de Napoléon : sur les traces de l'empereur à Ajaccio

À quelques heures des commémorations du bicentenaire de sa mort, l'ombre de l'empereur plane toujours sur sa ville. Il s'affiche partout, dans les rues, sur la route, au guichet, et même sur un pain. À Ajaccio, Napoléon est l'icône incontournable de la population. Il y a même des personnes qui se sont mises à faire des tee-shirts à son effigie. "Napoléon, c'est peut-être le Dieu de la Corse", a confié un Ajaccien. Napoléon superstar est une source inépuisable de nombreuses créations. "Napoléon, c'est 250 ans d'amour et de haine", a affirmé Valérie Santarelli, créatrice de la marque "Empire". Au centre de la cité, Michel, fan de la première heure, propose du souvenir napoléonien plus classique. Napoléon inspire et de nombreuses associations continuent à honorer cette figure historique mondiale très ajaccienne. La maison natale de l'empereur est fermée jusqu'au 19 mai prochain, mais le souvenir du jeune Bonaparte y est toujours vivace. Une cérémonie sous forme de messe se déroulera mercredi soir. Quant aux célébrations du bicentenaire, elles sont prévues pour la fin de l'année.