"Bien chez moi" : le premier magasin dédié aux seniors

Flers compte de nombreux seniors. "Bien chez moi", a ouvert ses portes le 3 octobre 2018 dans cette ville. Plus de 1 200 produits destinés à faciliter le quotidien des seniors sont proposés dans ce magasin. Si la clientèle est au rendez-vous, de nombreuses enseignes ouvriront dans l'Hexagone. De plus, selon les informations, les seniors représenteront le tiers de la population française en 2030. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.