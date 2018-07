Bien choisir son climatiseur pour éviter la surconsommation d'électricité

Très souvent, on a du mal à choisir le type de climatiseur ou de ventilateur qui correspond à notre intérieur. Dans un magasin de bricolage situé à Clermont-Ferrand, le choix est multiple et les employés sont entièrement à la disposition des clients. En grande majorité, ces derniers optent pour le milieu de gamme, soit une climatisation mobile. Côté tarifs, la palette est large. Celle-ci peut varier de 9 euros pour un simple ventilateur destiné aux enfants, à 2 000 euros pour un système qui nécessite l'intervention d'un professionnel. En outre, il est conseillé d'acheter une climatisation fixe pour éviter la surconsommation d'électricité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.