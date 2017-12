Comment bien manger les huîtres ?

On trouve les meilleures huîtres en hiver. Afin de nous aider à mieux les connaître, l'équipe de TF1 s'est rendue dans la baie de Cancale pour rencontrer les ostréiculteurs. Ici, les huîtres sont classées en fonction de leurs poids et de leurs qualité. Comment reconnaître les huîtres fraîches ? Comment s'assurer qu'elles sont encore en vie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.