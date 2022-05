Bien mûrs et bien sucrés, les premiers abricots sont là

Il a une peau veloutée, c'est un fruit gourmand et juteux qui est très attendu. "Délicieux, sucré, moelleux, idéal", confie une acheteuse. Ce sont les premiers de la saison. Le moment de faire un vœu pour certains, et pour d'autres, c'est une madeleine de Proust qui a le goût de l'enfance. Ce sont des abricots cueillis à quelques kilomètres seulement. La récolte commence tout juste. Il y a peu de précipitation cette année et actuellement, il y a du soleil et de la chaleur. C'est le cocktail idéal pour ces fruits. Contrairement à d'autres, là-bas, il n'y a pas d'augmentation de prix cette année. Pour ces abricots de gros calibre, il faut compter 5,90 euros le kilo. "L'année dernière, on était pareil, à ce même prix-là", explique Julie Rey, gérante des "Jardins de Florette" à Bellegarde (Gard). La production va s'intensifier là-bas pour atteindre son pic vers le 10 juin. Ensuite, la cueillette se prolongera jusqu'au 10 juillet. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia