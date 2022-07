Bien préparer sa voiture avant les grands départs

Pour des millions de Français, il est bientôt l'heure du grand départ pour les vacances d'été. Et alors que certains vont parcourir des milliers de kilomètres pour rejoindre leur lieu de villégiature, une révision complète de sa voiture s'impose, pour partir en toute sécurité. Dans le garage de la Forge, à Geispolsheim (Bas-Rhin), les rendez-vous s'enchaînent. Il faut dire qu'après deux étés successifs perturbés par la pandémie de Covid-19, les vacanciers partent plus loin en voiture cette année. Et le planning des garagistes déborde. Par ailleurs, avec le prix élevé des carburants, la consommation du véhicule fait désormais partie des points de contrôle demandés aux garagistes. Une révision supplémentaire pour faire des économies et partir l'esprit serein. "Au moins, ne pas semer ce stress de la voiture" ; "Le prix de l'essence, il est bien élevé. Je préfère aller me faire un bon resto que tomber sur une panne ou faire une surconsommation d'essence", témoignent des automobilistes. Une consommation en lien direct avec l'état des freins et surtout avec la pression des pneumatiques.