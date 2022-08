Bien protéger nos animaux de la chaleur

Au petit matin, quand le soleil n'est pas encore trop haut, c'est le moment idéal pour promener son chien. "Je privilégie les balades le matin de bonne heure pour qu'il soit à la fraîche et puis le soir après 20h pour toujours garder cet aspect de fraîcheur", lance Mathilde. En pleine journée, les températures montent. Alors, pour prendre soin de son caniche, elle a ses astuces : un matelas qui garde le froid et de quoi se tremper les pattes. Maude a sept chats et un furet. Pour les rafraîchir, elle use de stratagèmes. Premier réflexe, empêcher le soleil de rentrer dans la maison et avoir de l'eau en quantité illimitée : "je multiplie les bols d'eau, je mets des serviettes mouillées pour qu'ils puissent se poser dessus, un peu d'eau dans le fond de la baignoire pour les chats et une petite piscine pour le furet". Mais ces précautions ne suffisent pas. Certains animaux peuvent être plus sensibles aux fortes températures que les humains. Il faut donc être attentif aux signes de mal-être selon cette vétérinaire. TF1 | Reportage C. Gerbelot, A. Santos