Bien se laver les mains pour faire barrage au Covid-19

Nos mains ont une fâcheuse tendance à toucher à tout, un vecteur important de contamination. Ce qui nous paraissait anodin hier s'est mué en un véritable parcours du combattant. Beaucoup de gens évitent par exemple de toucher les poignées de portes. Par ailleurs, comment éviter de se toucher le visage alors qu'on a tendance à le faire 3 000 fois par jour ? Pour préserver nos mains, une pharmacie préconise une crème hydratante très riche, contenant du beurre de karité et de l'oméga-3.