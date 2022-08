Bientôt 50 radars supplémentaires installés à Marseille

Sur un axe routier de Marseille, on peut apercevoir quatre radars en moins de dix kilomètres. Ces tourelles sont là depuis quelques jours seulement et elles exaspèrent déjà. Et les automobilistes marseillais ne sont pas au bout de leur peine, 50 radars supplémentaires vont être installés dans les mois à venir dans toute la ville. Cette profusion de contrôles n'est pas la solution selon les conducteurs. Pourtant, ici, les excès de vitesse sont fréquents et tout le monde le reconnaît. L'année dernière, Marseille a enregistré 25 morts sur ses routes. La préfecture de police a ciblé les grands axes accidentogènes. "On voit que quand la vitesse moyenne diminue, il y a clairement une baisse du nombre d'accidents et du nombre de décès", affirme Rémi Bourdu, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. S'il est encore tôt pour avoir des résultats pour ces nouveaux radars, une chose est sûre, les chauffeurs n'ont pas d'autres choix que de lever le pied. Plus petits et plus mobiles, les nouveaux radars pourront être déplacés le long des axes routiers. TF1 | Reportage P. Géli, H.P. Amar, L. Huré