Bientôt davantage de pourboires en carte bleue ?

Sur la terrasse d'un bar à Lille, quelques clients sont présents de bon matin. Beaucoup disent laisser des pourboires, mais en espèces. Et des espèces, on en a de moins en moins. Alors, laisser un pourboire en le payant avec une carte bleue est plutôt séduisant. "Je n'ai jamais de monnaie sur moi, j'ai que la carte bleue" ; "ça ne me gêne pas et ça évite de transporter de la monnaie, vu que maintenant quasiment tout est dématérialisé", témoignent certains clients. Certains regrettent tout de même la fin d'une forme de spontanéité lorsqu'on laissait quelques pièces sur la table. Mais pour le patron du bar "Le Django", la mesure est intelligente. Et elle arrive au bon moment puisque le paiement par carte bleue est sans charge pour l'employeur et sans impôt pour l'employé. Dans un restaurant, on considère la mesure comme une bonne nouvelle. Pour les serveuses, les pourboires représentent aujourd'hui 10% à 15% de salaire en plus. Mais malheureusement pour le patron, payer ces pourboires en carte bleue ne résoudra pas le problème de la pénurie de personnel.