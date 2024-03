Verra-t-on bientôt sur nos routes des méga-camions ?

Imaginez : vous êtes au volant de votre voiture et vous croisez cet immense poids-lourd. Long comme un terrain de tennis, des angles morts plus larges, plus difficile à doubler, c'est un méga-camion. Pour l'instant, il est interdit en France, mais cela pourrait changer avec l'adoption ce mardi d'une directive européenne. Les automobilistes rencontrés ce mardi matin sont inquiets. Pour le moment, les poids lourds autorisés sur nos routes ne doivent pas dépasser 18,75 mètres précisément. Ceux-là sont beaucoup plus longs, jusqu'à 25,25 mètres, soit six fois plus grands que votre voiture. Pour faire passer ces méga-camions, il faudrait adapter nos infrastructures avec, par exemple, ce type de rond-point coupé en deux pour permettre aux camions de rouler dessus. Ici, à l'Isle-Jourdain, ils avaient été conçus pour les convois exceptionnels de l'Airbus A380. Mais rassurez-vous, nos 43 000 ronds-points ne vont pas se transformer du jour au lendemain pour accueillir ces camions géants. S'ils sont autorisés, leur circulation sera très encadrée. Il est hors de question de les croiser en plein centre-ville. TF1 | Reportage L. Deschateaux, S. Petit, J.V. Fournis