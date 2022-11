Bientôt des titres de séjour pour les métiers en tension ?

Depuis la rentrée, le restaurant "La Pratique" de Montpellier (Hérault) fonctionne en effectif réduit. La gérante Caroline Poitevin a beau multiplié les annonces. Elle peine à recruter un commis de cuisine. Son offre a pourtant obtenu des réponses, essentiellement des travailleurs étrangers en situation irrégulière. Alors l'idée de faciliter leur régularisation lui semble plutôt séduisante. Le gouvernement souhaite donc instaurer un titre de séjour dans les secteurs en tension. Rien que pour l’hôtellerie et la restauration, ce sont près de 300 000 postes qui sont à pourvoir : 80 000 dans le bâtiment et 50 000 pour les transports. Avec ce dispositif, les demandeurs d'asile n'auraient plus à attendre six mois avant d'occuper un emploi. Les travailleurs demanderaient eux-mêmes leur régularisation sans passer par l'employeur. Antoine Soive, le boulanger qui a déjà recruté par le passé des immigrés sans papiers, attendait cette mesure. En contrepartie, les patrons devraient permettre à ces travailleurs de suivre des cours de français pendant leurs heures de travail. TF1 | Reportage M. Desmoulins, A. Cazabonne, J.V. Molinier