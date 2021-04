Bientôt la fin des échantillons gratuits ?

À chaque achat d'un produit cosmétique, c'est une petite attention devenue tradition. Une crème ou un parfum version miniature très appréciée par les clients. "Ne pas en avoir va quelque part être un frein à l'achat", lance une cliente. Cependant, à partir de l'année prochaine, ces échantillons pourraient bien être amenés à disparaître sauf si vous les réclamez. Derrière cette mesure se cachent des arguments écologiques car bien souvent, les échantillons finissent directement à la poubelle sans même avoir servi. Dans une association bordelaise, on leur donne une seconde vie. Chaque semaine, des centaines de produits sont collectés puis distribués aux plus démunis. Sans ces échantillons, les bacs de Cécilia Fonseca, présidente de l'association "Les Gratuits" à Bordeaux (Gironde), risquent d'être plus difficiles à remplir. Grâce à ces collectes, près de 300 personnes sont aidées chaque semaine dans l'agglomération bordelaise. Pour survivre, les associations envisagent désormais de se tourner directement vers les fabricants de cosmétiques.