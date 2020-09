Bientôt la fin des pièces de un et deux centimes ?

À Plougastel-Daoulas (Finistère), quelques personnes ne verraient certainement pas d'un mauvais œil la disparition des pièces de un et deux centimes d'euros. Selon elles, ces dernières encombrent les porte-monnaie et ne servent à rien. D'autres estiment pourtant le contraire. La Commission européenne lance donc une vaste consultation sur son site internet où chaque citoyen est invité à donner son point de vue sur ces pièces chères à produire et de moins en moins utilisées.