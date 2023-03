Bientôt la fin des radars tronçons

À la sortie de Vernon (Eure), tous les automobilistes le connaissent plutôt bien. Sur une distance de quatre kilomètres, un radar tronçon est placé sur cette voie limitée à 80 kilomètres/heure. Les radars sont peut-être utiles, mais pas assez performants pour le gouvernement qui serait en train de les faire disparaitre. Apparus il y a dix ans, les radars tronçons ont une fonction bien particulière. Une première borne scanne votre voiture, puis votre vitesse moyenne est calculée quand vous passez devant la deuxième borne quelques kilomètres plus tard. En 2022, chaque radar tronçon a flashé en moyenne 5 000 fois. C'est presque trois fois moins que les radars autonomes, qui ont flashé en moyenne 14 000 véhicules l'année dernière. Particulièrement cher à l'achat et avec un coût de maintenance très élevé, certains radars tronçons ont commencé à être remplacés, comme dans les Yvelines, avec le tout nouveau radar tourelle qui est bien plus efficace que son prédécesseur. Le nouveau dispositif peut flasher plusieurs véhicules simultanément et dans les deux sens. TF1 | Reportage A. Bourdarias, F. Petit, K. Johnson