Bientôt la fin du plastique pour les fruits et légumes

Des tomates dans des barquettes en plastique, des poivrons emballés ou encore des carottes en sachet, vous ne les trouverez plus dans vos supermarchés à partir du premier janvier prochain. C'est la mesure phare de la loi anti-gaspillage et elle est plutôt bien accueillie par les clients. "C'est très bien pour la planète et pour les générations qui suivent" ; "tant mieux si c'est pour l'environnement", témoignent-ils. L'idée de se passer des salades en sachet est bonne pour la planète, mais cela n'arrange pas tout le monde. Une boulangère se demande comment emballer ses produits. Dans un magasin, sans attendre la loi, on est déjà passé aux sachets en papier depuis plusieurs mois, et des emballages en carton remplacent peu à peu le plastique. Il y aura tout de même des exceptions pour certains fruits et légumes sensibles. Certaines marques proposent désormais des sachets recyclables. Le problème c'est qu'ils sont occultants et ça ne plaît pas forcément aux clients. Les petits primeurs de quartier sont également concernés par la fin des emballages plastiques.