Bientôt les vacances : les commerçants sont prêts au Grau-du-Roi

C'est la dernière ligne droite pour Doryne Etienne. Dans quelques jours, son commerce de glace sera prêt à accueillir les vacanciers. Il faut aller vite pour remonter entièrement la terrasse. "Ça a commencé ce matin, donc ça va être fini ce soir. La terrasse sera prête et couverte pour que les gens soient à l'ombre", explique-t-elle. L'emplacement est idéal, le local a été loué pour la saison. La commerçante s'y voit déjà. Jérôme Dalle, lui aussi, trépigne d'impatience. Dès ce week-end, son catamaran emmènera les premiers touristes en mer, après cinq mois passés au port. "On est prêt pour attaquer cette nouvelle saison 2022, et repartir sur la mer tous les jours du matin au soir", lance-t-il. Chaque année, le bateau doit être repeint. Frédéric est à la manœuvre. Cette année, 25 000 touristes se prélasseront sur ce catamaran. En les attendant, certaines boutiques ont ouvert il y a quelques semaines, comme une sorte d'échauffement avant le rush des vacances. "Le Grau-du-Roi va revivre un peu. On remplit tout bien à fond pour que tout soit parfait et tout propre", témoigne Sarah Ruffiat, vendeuse saisonnière. Encore quelques savons à replacer et tout sera prêt pour le début de la saison. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre