Bientôt obligatoire : compostage, mode d'emploi

Dans un lycée agricole, des élèves en horticulture inaugurent leur premier bac à compost. Quelques minutes plus tôt, derniers ajustements, il suffit de trois palettes, quelques clous. Et pour 30 euros, on a une fabrication simple, expliquée en quelques minutes. Comme ce lycée, beaucoup d'établissements, de familles, de particuliers investissent dans des composteurs souvent ingénieux. Une école du Bas-Rhin s'est dotée, il y a quelques mois, des potagers classiques en apparence. Mais leur particularité, c'est une trappe. Le compost entre directement en contact avec les racines des plantes qui s'en nourrissent. Pour voir pousser leurs fraises, les enfants doivent donc être incollables. Un entrepreneur a mis au point une vase en terre cuites de quelques centimètres. Pour 35 euros, une citadine l'a adopté. Et sa culture se porte à merveilles car l'engrais naturel améliore la fertilité de ses plantes. Comme Catherine, vous êtes près d'un Français sur deux, à composter vos biodéchets. TF1 | Reportage K. Yousfi, J. Pasquier