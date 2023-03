Bientôt plus facile de réparer son électroménager

Lorsqu’un appareil électroménager est en panne, vous avez sûrement déjà été dans la situation de Jeanine : remplacer l'appareil. Désormais, les fabricants devront proposer des pièces détachées pendant au moins dix ans, contre cinq actuellement. Pour les clients, c’est une excellente nouvelle. En effet; changer une pièce sur un appareil peut coûter cher. Dans cette entreprise de réparation, les demandes ont explosé ces dernières années. Même si cela demande parfois un effort financier. "Le prix des pièces est encore élevé, donc c’est un frein pour la réparation", explique Fayçal Bellal, ancien gérant de la société Dep 14. Depuis plus de dix ans, le prix des pièces détachées n’a fait qu’augmenter. Il est parfois plus avantageux de changer d’appareil. Une platine d’un lave-linge coûte entre 150 euros et 200 euros, soit la moitié du prix de la machine. Dans les magasins spécialisés, la commercialisation des pièces détachées pendant dix ans ne changera rien. Selon une étude, ce dispositif devrait permettre de faire économiser à chaque consommateur 25 euros par an. TF1 | Reportage G. Thorrel, A. Vulliez