Bientôt plus simple de se désabonner

S'abonner, que ce soit à un fournisseur Internet, une plateforme de vidéos ou une banque en ligne, c'est facile. En revanche, pour se désabonner, c'est une autre paire de manches. Nous avons fait le test et ce n'est pas simple. Déjà, il faut trouver la démarche à suivre. Sur le site Internet, le bouton "Désabonnement" est rare et souvent très bien caché. Il y a effectivement des démarches, beaucoup de contrats exigent encore pour leur résiliation des courriels et de la persévérance. A partir du 1er juin, les choses changent. Les professionnels auront désormais l'obligation de proposer à leurs clients une résiliation aussi facile que l'inscription pour en finir avec la paperasse. Ce nouvel article du Code de la consommation devrait permettre de résilier en ligne avec un bouton "Se désabonner", clairement identifié et facile à trouver, en trois clics maximum. Attention toutefois aux petites lignes de fin de contrat, si l'abonnement avait une durée d'engagement minimale, il faudra attendre la fin pour le résilier sans frais. Certains d'entre vous n'ont pas toujours cette patience. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Ramaugé, L. Vergani Morelli